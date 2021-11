Doha, Qatar (ots/PRNewswire) -- Der Countdown für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 hat begonnen, und Hublot zählt jede Sekunde herunter.- To stay up-to-date, follow: @Hublot Hublot HublotLovesFootball.Hublot liebt Fußball! Der Schweizer Luxusuhrenhersteller - stets bestrebt, der Erste, einzigartig und anders zu sein - freut sich, die Enthüllung der offiziellen Countdown-Uhr für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 bekanntzugeben.Am 21. November 2022 - also heute in genau einem Jahr - wird die Weltmeisterschaft beginnen. Und der Countdown startete mit dem Anpfiff durch den legendären Marcel Desailly, französischer FIFA Fußball-Weltmeister und Hublot Markenfreund, der gemeinsam mit Trainer Sami Trabelsi und dem örtlichen Botschafter Adel Khamis auf der Bühne stand.Die Uhr ist Teil einer markanten, 5,75 Meter hohen Skulptur, die in der katarischen Hauptstadt Doha an der Corniche stehen wird, einer herrlichen Strandpromenade mit Blick auf das glitzernde Wasser des Persischen Golfs."Noch genau ein Jahr! Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 wird die Welt zu einem nie dagewesenen Fußballfest vereinen. Hublot ist außerordentlich stolz, erneut offizieller Zeitnehmer der Weltmeisterschaft zu sein und jedes Spiel bis zum Finale am 18. Dezember 2022 zu begleiten. Es wird das vierte Mal sein, dass Hublot diese ehrenvolle Aufgabe übernimmt und damit auf den Fernsehschirmen in Wohnzimmern rund um die Welt präsent sein wird. Fußball ist ein schönes, komplexes Spiel, das Milliarden von Menschen weltweit Freude - und manchmal auch Schmerz! - bereitet. Die mechanische Uhrmacherei passt perfekt zu diesem Sport. Die besten Teams spielen mit der Präzision eines Uhrwerks! Hublot liebt Fußball!" Ricardo Guadalupe, CEO de HUBLOT.2006 hat sich Hublot als erste Luxusmarke mit dem Fußball verbunden. 2010 war die Marke bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika zum ersten Mal Zeitnehmer des Turniers. Vier Jahre später übernahm Hublot diese Rolle auch in Brasilien und 2018 dann in Russland.Heute ist Hublot führend bei der Zeitmessung im Fußball, unterhält Partnerschaften mit den UEFA Europameisterschaften (bekannt als EUROs), der UEFA Champions League und der Premier League und unterstützt sie als Zeitnehmer.Außerdem ist Hublot die offizielle Uhr renommierter Clubs - Juventus Turin, Chelsea, Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon - und darf berühmte Fußballstars wie Pelé, José Mourinho, Didier Deschamps und den französischen Stürmerstar Kylian Mbappé zu ihren Boschaftern zählen.HublotDie Marke HUBLOT wurde 1980 in der Schweiz gegründet und zeichnet sich seit jeher durch ihr innovatives Konzept aus, das mit der beispiellosen Kombination von Gold und Kautschuk begann: Die "Kunst der Fusion" ist der visionären Vorstellungskraft des Vorsitzenden Jean-Claude Biver entsprungen und wird durch CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 weiter vorangetrieben.Die Einführung des ikonischen, mehrfach ausgezeichneten Designs der Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für weitere, erfolgreiche Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) mit Komplikationen, die von den klassischen bis hin zu den kompliziertesten der Uhrmacherei reichen. Sie prägt bis heute einschlägig die außergewöhnliche DNA der Schweizer Uhrenmanufaktur mit beeindruckendem, stetigem Wachstum.Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist bestrebt ihre traditionsreiche und innovative Expertise fortwährend voranzutreiben, geleitet von der Philosophie der Marke "Be First, Different and Unique". Durch ihren Pionier- und Innovationsgeist sowie die Kreation von neuen Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) und Manufakturwerken (UNICO, Meca-10, Tourbillon) ist HUBLOT stets einen Schritt voraus.HUBLOT, eine Marke der Haute Horlogerie mit visionärer Zukunft, verbindet sich mit den wichtigsten Ereignissen der Zeit (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) und den herausragendsten Persönlichkeiten als Markenbotschafter (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).Entdecken Sie die Welt von HUBLOT in den Boutiquen in den schönsten Städten der Welt: Genf, Paris, London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur, Zürich und in vielen weiteren Städten sowie auf HUBLOT.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1694885/Hublot_SA_FIFA_World_Cup.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1694886/Hublot_countdown_clock_kickoff.jpgOriginal-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117934/5080584