Sappi will 10 Mio. Euro in die Dekarbonisierung der Kirkniemi-Papiermühle im finnischen Lohja investieren. Damit plant das Unternehmen, von Kohle auf Biomasse als Energieträger umzusteigen und so die Treibhausgas-Emissionen um 90 % zu reduzieren. Das Umbauprojekt soll 2023 abgeschlossen sein und dafür sorgen, dass am Standort 230.000 t/a weniger CO2 ausgestoßen werden. Die Kirkniemi-Mühle ist eines der letzten Werke von Sappi, das noch Kohle als Brennstoff nutzt. Konkret will das Unternehmen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...