Sygnum Bank hat das VZ VermögensZentrum, ein unabhängiges Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen, als neuesten Partner für ihre B2B-Banking-Lösung gewonnen.Zürich - Sygnum Bank gibt bekannt, dass sie das VZ VermögensZentrum, ein unabhängiges Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen, das an der SIX Swiss Exchange kotiert ist, als neuesten Partner für ihre B2B-Banking-Lösung gewonnen hat. Die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen hat mittlerweile fast USD 3 Billionen erreicht, was auf die stetig wachsende Akzeptanz durch institutionelle Anleger...

