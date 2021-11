Neben all den neuen Chancen durch Quantencomputer gibt es auch eine Schattenseite: die Gefahr für die Datensicherheit und Privatsphäre. Im Juni dieses Jahres stellten IBM und das Fraunhofer-Institut den ersten Quantencomputer an einem deutschen Standort vor. Er steht in Ehningen bei Stuttgart und verfügt über 27 supraleitende Qubits, die nun für Forschungsprojekte zur Verfügung stehen. Wissenschaftler:innen versprechen sich Fortschritte zum Beispiel in der Medizin, der Materialforschung, der Logistik ...

