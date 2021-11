Mladá Boleslav (ots) -› Air Care-System verbessert die Luftqualität im Fahrzeuginnenraum› Schadstoffsensor überprüft die angesaugte Außenluft und aktiviert bei Bedarf die Umluftfunktion› Automatische Umluftsteuerung Air Quality System (AQS) mit Partikel-, Aktivkohle- und AllergenfilterŠKODA Climatronic-Klimaanlagen mit Air Care-System reduzieren wirksam die Partikelbelastung der Luft im Fahrzeuginnenraum, etwa durch Staub und Pollen. Misst der Schadstoffsensor eine Beeinträchtigung der Luftqualität, schaltet das System automatisch auf Umluftbetrieb und verhindert damit, dass Außenluft in den Innenraum gesaugt wird. Das integrierte Air Quality System (AQS) mit automatischer Umluftfunktion leistet einen Beitrag zur Gesundheit der Passagiere und steigert das Wohlbefinden sowohl im Stadtverkehr als auch auf Reisen. Die Air Care- und AQS-Funktion mit Schadstoffsensor sind für die Modelle ENYAQ iV, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA und SUPERB erhältlich.Die Climatronic-Anlagen in ŠKODA Fahrzeugen steigern Komfort und Sicherheit für die Passagiere. In Verbindung mit dem Air Quality System (AQS) schaltet die Climatronic automatisch auf Umluftbetrieb, sobald die Sensoren eine Verschmutzung der Außenluft erkennen. Zudem reinigen die hochwirksamen Filter des Air Care-Systems in diesem Fall ständig die Luft im Fahrzeuginnenraum. Partikel, Pollen und unangenehme Gerüche werden dadurch wirksam absorbiert.Die vollautomatischen Climatronic-Klimaanlagen von ŠKODA AUTO sind je nach Modell und Ausstattungsvariante als Zweizonen- oder Dreizonensysteme verfügbar. Damit lässt sich die Lufttemperatur für Fahrer und Beifahrer getrennt steuern. Die dritte Zone erlaubt auch den Fondpassagieren, über separate Bedientasten eine eigene Wunschtemperatur zu wählen. Das zuschaltbare Air Care-System der Climatronic reinigt die Raumluft über mehrschichtige Innenraumfilter gründlich und macht Fahrten - nicht nur für Allergiker - noch angenehmer.Air Care-Funktion reinigt RaumluftDas Air Care-System der Climatronic nutzt verschiedene Sensoren und einen modernen Aktivkohle-Kombifilter, um Luftqualität und Luftfeuchtigkeit im Fahrzeuginnenraum zu optimieren. Zu diesem Zweck werden neben der Innen- und Außentemperatur auch die Temperatur der Frontscheibe und die Luftfeuchtigkeit überwacht. Um das Beschlagen der Windschutzscheibe zu verhindern, wird bei Bedarf ein Klimakompressor aktiviert - solange die Außentemperatur nicht unter dem Gefrierpunkt liegt. Das System schaltet in den Abtaubetrieb um und die Luft strömt zur Windschutzscheibe und zu den Seitenscheiben. Zudem arbeitet der Ventilator mit erhöhter Intensität, um den Innenraum zu entfeuchten. Dabei wird die zirkulierende Raumluft immer wieder durch ein hochwirksames Filtersystem geleitet und besonders gründlich gereinigt. Der Partikel-, Aktivkohle- und Allergenfilter nimmt Feinstaub, Ruß und Pollen auf, absorbiert unangenehme Gerüche und beseitigt diverse Allergene. Die Climatronic mit Air Care-Funktion ist für alle neuen ŠKODA Modelle serienmäßig oder optional verfügbar.Sensor erkennt gasförmige Schadstoffe und aktiviert UmluftbetriebIn vielen ŠKODA Modellen arbeitet das AQS-System für automatische Umluft mit einem zusätzlichen Schadstoffsensor, der gasförmige Verunreinigungen wie etwa Kohlenwasserstoffe, Stickoxide oder Schwefeldioxid erfasst. Bei erhöhter Konzentration dieser Gase im Fahrzeuginnenraum wird die Frischluftzufuhr automatisch unterbrochen und vorübergehend auf Umluftbetrieb geschaltet. Anschließend kehrt das System automatisch in den Frischluftbetrieb zurück. Die Air Care- und die AQS-Funktion mit Schadstoffsensor sind für die Modelle ENYAQ iV, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA und SUPERB verfügbar.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5080704