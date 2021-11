Mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern ist China der größte Markt für Elektroautos. Die Konkurrenz für Tesla wird mit Nio, Xpeng, Great Wall oder BYD immer stärker. Elon Musk will bei den Konsumenten mit dem Model S Plaid weiter Pluspunkte sammeln.Tesla-Chef Elon Musk will das Model S Plaid bereits im März 2021 in China ausrollen. Das Auto hat eine Reichweite von 520 Meilen, High-Speed 320 Kilometer pro Stunde. Das Paket gibt es zu einem Preis von 129.990 Dollar.Bei der Vorstellung des Autos sagte ...

