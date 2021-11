Mit der Nomination des neuen Country Head für die Schweiz treibt Syz ihre Expansion in der Schweiz weiter voran.Genf - Bank Syz hat Dominik Staffelbach zum Head of Switzerland nominiert. Er wird Syz's Expansionsstrategie in der Schweiz von Zürich aus leiten. Staffelbach bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Private Banking im In- und Ausland mit. Bis zu seinem Wechsel zur Bank Syz arbeitete Staffelbach bei der Privatbank Rahn+Bodmer, wo er für Familienunternehmen verantwortlich war.

