Werkeln, Videos drehen, Weiterdenken: Auf 2.000 Quadratmetern entsteht in Magdeburg eine große Kreativwerkstatt für Youtuber und andere digitale Köpfe. Neben Aufnahmestudios soll auch Platz für Innovation sein. In einer Industriehalle in Magdeburg entsteht ein großer Raum für Youtuber und andere Kreative. Es wird nach Angaben der Betreiber das größte digitale Kreativzentrum Deutschlands. Neben Filmstudios solle es aber vor allem ein Netzwerkort werden, sagte Sebastian Herden, einer der Gründer von Studio5. Die Idee hinter den Studios sei auch, die Region Ost zu stärken und digitale Geschäftsmodelle zu ...

