Du hast ein oder mehrere Kinder unter zwölf Jahren und möchtest sie gegen das Coronavirus impfen lassen? Wir zeigen dir in unserem Tool-Tipp, wie du eine:n Ärzt:in findest. Voraussichtlich am 24. November 2021 wird die europäische Arzneimittelbehörde Ema Comirnaty, den Impfstoff von Biontech/Pfizer, für Kinder von fünf bis zwölf Jahren zulassen. Bis die Kinderimpfungen - die Dosis des Wirkstoffs muss hier niedriger sein - in Deutschland losgehen, soll es allerdings noch bis zum 20. Dezember dauern. Für viele Kinder und Eltern ist das zu lang. u12schutz.de vernetzt ...

