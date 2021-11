² Powells Ernennung löste große Bewegungen an den Märkten aus Biden nominiert Powell für den Fed-Vorsitz Wahl ist hawkischer als Lael Brainard Potenzial für eine schnellere Normalisierung der Politik US-Dollar erholte sich, Gold fiel Anziehende Realrenditen setzten Tech-Aktien unter Druck Das Weiße Haus gab am Montag bekannt, dass US-Präsident Joe Biden Jerome Powell für die zweite Amtszeit als Fed-Vorsitzender nominiert hat. Die Ankündigung löste rasche Bewegungen an den Devisen-, Rohstoff- und Aktienmärkten aus, da sie potenzielle Auswirkungen auf die Geldpolitik hat. Werfen Sie einen Blick auf unsere Kurzanalyse, was dies für die Märkte bedeutet. Biden entscheidet sich für Powell statt Brainard US-Präsident Joe Biden hat beschlossen, den derzeitigen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell für eine zweite Amtszeit an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...