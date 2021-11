Die Plug-Power-Aktie hat zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause eingelegt: Zum Handelsschluss stand ein Minus von rund vier Prozent zu Buche. Dank der Erfolgsmeldung über eine abgeschlossene Übernahme könnten die Papiere am Dienstag jedoch zurück in die Spur finden. Aus charttechnischer Sicht steht dabei diese Marke weiter im Fokus.Wie Plug Power am Dienstag mitteilte, hat der Wasserstoff-Produzent die Übernahme von Applied Cryo Technologies erfolgreich abgeschlossen. Zuvor hatte der Plug Power ...

Den vollständigen Artikel lesen ...