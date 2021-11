Im März 2022 stehen neue Tarifverhandlungen für die chemisch-pharmazeutische Industrie an. Die Chemiegewerkschaft IG BCE will angesichts steigender Unternehmensgewinne und Inflation vor allem mehr Geld für die Beschäftigten herausholen. Ziel müsse sein, die Kaufkraft der bundesweit mehr als 580.000 Beschäftigten in der Chemieindustrie nachhaltig zu steigern, heißt es in der Empfehlung des IGBCE-Hauptvorstands, die Verhandlungsführer Ralf Sikorski am Dienstag bei einem Online-Event der Öffentlichkeit ...

