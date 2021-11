London (www.fondscheck.de) - Legal & General Investment Management (LGIM) hat Kurt Morriesen zum Head of Investment Stewardship ernannt, so Legal & General Investment Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Kurt Morriesen wird seine neue Rolle im Januar 2022 antreten und das mehrfach ausgezeichnete Investment-Stewardship-Team von LGIM leiten. Zu seinen Aufgaben gehört es, Marktstandards und Best Practices anzuheben und Unternehmen in Fragen des Klimawandels, der Unabhängigkeit des Vorstands und der Diversität zur Rechenschaft zu ziehen. ...

