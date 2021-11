Die Aktie von PTC notiert am Dienstag ein wenig leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 111,00 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute das Wertpapier von PTC zwischenzeitlich um 4,25 Prozent verbilligt. Der Kurs der Aktie verbilligte sich um 4,93 US-Dollar. Bewertet wird das Papier gegenwärtig am Aktienmarkt mit 111,00 US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...