Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- Ein einziger Partner für End-to-End UCaaS GeschäftsanforderungenTata Communications (https://www.tatacommunications.com/), ein globaler Befähiger für digitale Ökosysteme, kündigt heute die Einführung von Tata Communications GlobalRapide (https://www.tatacommunications.com/solutions/unified-communications/unified-communications-as-a-service/globalrapide/) an, einem End-to-End Managed Unified Communications as a Service (UCaaS), der es Unternehmen ermöglicht, ihren Mitarbeitern eine digital fortschrittliche, anspruchsvolle und intelligente Kooperationserfahrung zu bieten. Mit diesem neuen Service wird Tata Communications zu einem One-Stop-Shop, der alle Unified-Communications-Anforderungen globaler Unternehmen im Hinblick auf die digitale Zukunft und die Cloud abdeckt.Tata Communications GlobalRapide hilft Unternehmen bei der Identifizierung der richtigen Kollaborationsplattformen, der vereinfachten Migration, dem robusten Kommunikationsmanagement auf Unternehmensniveau sowie der End-to-End-Transparenz, Überwachung und Berichterstattung der Kollaborationslösungen. Ergänzt durch SaaS (Software as a Service) plattformbasierte Strategie-, Schulungs- und Erkenntnisfunktionen bietet der Service Unternehmen Nutzungsanalysen ihrer Kollaborationslösungen und maximiert so die Akzeptanz des Service. Mit dieser Erweiterung ermöglicht die Cloud-basierte, sichere Kollaborationslösung von Tata Communications es jetzt Unternehmen, das volle Potenzial ihrer digitalen Kollaborationsstrategie voll auszuschöpfen - mit besserer Transparenz und Kontrolle ihrer Unified-Communications-Infrastruktur."Eine effektive Kollaborationsstrategie ist die Grundlage für ein produktives Unternehmens-Ökosystem. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage [1] bestätigten 45 % der Unternehmen weltweit, dass die richtigen Tools und Systeme für die Zusammenarbeit entscheidend sind, um das Risiko eines Burnouts bei den Mitarbeitern zu vermeiden und neue Arbeitsweisen zu unterstützen", sagte Mysore Madhusudhan, Executive Vice President, Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications. "Tata Communications GlobalRapide beseitigt die Komplexität der verschiedenen Plattformen und liefert konsistente Erfahrungen für Benutzer weltweit mit Skalierbarkeit und einfachem Management für die Organisation. So können Unternehmen ihre digitale Transformation in Angriff nehmen. Die ersten Reaktionen von Tata Communications GlobalRapide-Kunden sind sehr positiv: Vereinfachte End-to-End-Integration, Kontrolle und Sichtbarkeit in einem einzigen Fenster werden als Hauptvorteile für die Ökosysteme genannt."Die Pandemie hat die digitale Transformation der Unternehmen beschleunigt. So ist die Nachfrage nach fortschrittlichen Unified Communications Services gestiegen, denn Unternehmen investieren in eine robustere digitale Architektur, um hybride Arbeitsmodelle zu unterstützen. Nach Prognosen von IDC wird der UCaaS-Markt zwischen 2020 und 2025 um 9,3 Prozent wachsen [2]. Mit globaler Konnektivität, Fachwissen zu lokalen Verhältnissen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften liefert Tata Communications Cloud-gesteuerte, intelligente, effiziente und sichere Unified-Communications-Erfahrungen für Unternehmen auf der ganzen Welt.Erfahren Sie mehr über Tata Communications GlobalRapide. (https://www.tatacommunications.com/solutions/unified-communications/unified-communications-as-a-service/globalrapide/)Informationen zu Tata CommunicationsDas zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Über sein Tier-1-IP-Netz, sein eigenes Unterwasser-Glasfaser-Backbone und das globale Kabelnetz des Konsortiums werden etwa 30 % der weltweiten Internetverbindungen abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.comZukunftsgerichtete Aussagen und VorsichtshinweiseBestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.© 2021 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.1 'Leading in a Digital-First World; Enabling Success with the Right Mindset, Ecosystem and Trust' Bericht, August 20212 White Paper von IDC, von Tata Communications gesponsert, FIVE MOST IMPORTANT CRITERIA FOR SELECTING THE RIGHT UCAAS PROVIDER, doc EUR148087821, July 2021Original-Content von: Tata Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147026/5080950