Nichts zu holen gibt es heute für GameStop-Aktionäre. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien nämlich rund fünf Prozent günstiger. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 234,35 USD. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Rücksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Es fehlen nämlich nur geringfügige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. So genügt ein Anstieg von rund neun Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 255,69 USD gefunden. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...