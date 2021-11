Vaduz (ots) -Seit 2003 Jahren wird in der Advents- und Weihnachtszeit der Platz vor dem Regierungsgebäude mit einem Weihnachtsbaum geschmückt, der von einer liechtensteinischen Gemeinde geschenkt wird.Dieses Jahr stammt der Baum zum zweiten Mal aus der Gemeinde Eschen.Am Dienstag, 23. November wurde der Weihnachtsbaum von Vorsteher Tino Quaderer, Vizevorsteher Gebhard Senti und dem Gemeindeförster Adrian Gabathuler an Regierungschef Daniel Risch übergeben. "Die Weihnachtszeit hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Weihnachtsschmuck und Christbäume sind ein sichtbares Zeichen für die besinnliche Zeit am Ende des Jahres, weshalb ich mich sehr über diese Tradition und das Geschenk der Gemeinde Eschen freue", so Regierungschef Daniel Risch.Neben dem Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude schmücken Krippen das Innere des Regierungsgebäudes. Die Krippen wurden vom Verein der Krippenfreunde Liechtensteins schon zum siebten Mal zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100881683