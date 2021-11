Frankfurter Rundschau (ots) -



Die bisherige EU-Agrarpolitik ist überholt. Sie fördert das Bauernsterben, in dem sie vor allem die Großbetriebe mästet, und sie erodiert die Umwelt. Ein Großteil des Artenschwunds geht auf das Konto der industriellen Landwirtschaft, ebenso trägt sie zum Klimawandel bei. Das "Ergrünen" ist überfällig. Seit vielen Jahren wird darüber diskutiert und verhandelt. Doch der jetzt im EU-Parlament abgestimmte Kompromiss greift wieder viel zu kurz. Ein Großteil der Agrarsubvention in Höhe von 270 Milliarden Euro fließt danach in den nächsten fünf Jahren weiter in die alten Strukturen, die die Ursache der Misere sind. Vom Ziel der EU-Kommission, im Rahmen des "Green Deal" auch die Landwirtschaft umzubauen - mit weniger Pestiziden und Kunstdünger sowie mehr Ökolandbau, blieb wenig. Spannend wird nun, ob wenigstens die Ampelkoalition in Berlin sich durchringt, Spielräume zu nutzen und die Subventionen gezielt in arten- und klimagerechtes Wirtschaften zu leiten.



