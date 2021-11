PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Angst vor massiven coronabedingten Einschränkungen angesichts weiter stark steigender Infektionszahlen in vielen Ländern haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag überwiegend deutlich ins Minus gedrückt. Zwischenzeitlich sorgten aktuelle Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone und Großbritannien für etwas Erleichterung.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4283,82 Punkten. Damit setzte der Leitindex der Eurozone nach der jüngsten Rally seine Korrektur fort und weitete seine Verlustserie der vergangenen vier Handelstage auf rund 2,7 Prozent aus. Der französische Cac 40 büßte 0,85 Prozent auf 7044,62 Punkte ein. Dagegen verbuchte der britische FTSE 100 dank erneut festerer Rohstoffwerte ein Plus von 0,15 Prozent auf 7266,69 Punkte./edh/he

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545