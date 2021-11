Halle/MZ (ots) -



So groß die Aufregung um erschreckende Einzelfälle ist, so desinteressiert reagieren wir auf die ebenso schockierende Alltäglichkeit der Gewalt. Denn de facto geht die größere Gefahr für eine Frau nicht von unbekannten Fremden aus - sondern vom Partner oder Ex-Partner. Das zeigen die neuesten Zahlen der Behörden. Und die Tendenz ist steigend.



Doch dagegen vorzugehen sind wir nicht bereit. Wie sonst wäre es möglich, dass noch immer alle drei Tage eine Frau von ihrem Mann, Freund oder Ex umgebracht wird? Dass bundesweit in nur einer Stunde durchschnittlich 13 Frauen Gewalt durch den Partner erleben? Dass rein statistisch jeder von uns mindestens eine Frau kennt, die schon einmal vom Partner geschlagen wurde - aber die wenigsten von uns schon einmal eingeschritten sind?



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5081025

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de