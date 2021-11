Das kanadische Lithiumunternehmen Standard Lithium sieht sich derzeit heftiger Kritik gegenüber, kann diese aber bislang erstaunlich gut entkräften. In der vergangenen Woche hatte der Shortseller Blue Orca Capital Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wurde, dass die Lithium-Produktion in Süd-Arkansas bei Weitem nicht gut laufe, wie Standard Lithium behauptet. Die Aktie stürzte daraufhin am Donnerstag rund 20 Prozent ab und Blue Orca Capital konnte mit seiner Short-Position schöne Gewinne einstreichen…

Doch Standard Lithium konnte diese Berichte glaubhaft entkräften, sodass es Freitag zu einer kräftigen Gegenreaktion kam. Gestern übernahmen allerdings die Bären wieder das Ruder, denn die Aktie verlor im europäischen Handel erneut mehr als acht Prozent. Heute ...

