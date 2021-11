Dauergast Elon Musk ist auch in dieser Folge "Börse weekly" wieder ein Thema - und sorgt nicht nur bei Tesla für Wirbel. Neben dem möglichen Aufstieg von NVIDIA in den "Billionairs Club" widmen sich Conny und Richy dieses Mal insbesondere dem Bitcoin-Future, seiner Funktion für Krypto-ETFs und dem Unterschied zu Bitcoin-ETNs. Und weil es so langsam beginnt zu weihnachten, zünden auch Conny und Richy die ersten (Börsen-)Kerzen an…