(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.11.2021 - Technologiewerte lagen am Dienstag im deutschen Handel unter Druck. Die Marktteilnehmer schauen vorsichtig auf die US-Geldpolitik. Auch an der NASDAQ geht es abwärts. Der DAX schloss 0,7 Prozent leichter bei 15.947 Zählern, belastet von Delivery Hero, E.On und Infineon. Für Papiere von Deutsche Bank, BASF und Airbus ging es aufwärts. Der MDAX verlor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...