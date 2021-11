PARIS/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die französische Finanzmarktaufsicht (AMF) hat die geplante Übernahme des französischen Autovermieters Europcar durch Volkswagen genehmigt. Das Übernahmeangebot eines Konsortiums um den Autobauer VW für die Europcar-Aktien sei freigegeben worden, teilte die Behörde nach einer Sitzung in Paris am Dienstag mit. Europcar hatte das Angebot bereits Ende Juli angenommen. Der Autovermieter war in der Corona-Pandemie wie auch Konkurrenten in schwere Bedrängnis geraten. Volkswagen hatte Europcar im Jahr 2006 verkauft.

Volkswagen wolle den geplanten Rückkauf von Europcar nutzen, um die französische Firma vom reinen Autovermieter zum Service-Netzwerk für die eigenen Angebote umzubauen, hatte Konzernchef Herbert Diess Ende Juli gesagt. Europcar sei für VW "der beste Ausgangspunkt für eine künftige Mobilitätsplattform". Es gehe um die Schaffung eines integrierten Dienstleistungsangebots rund ums Auto. Auch die eigenen Flottendienste und Carsharing sollten daher mit Europcar zusammengebracht werden, sagte der VW-Konzernchef./evs/DP/he