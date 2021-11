Der Bund kündigt Zuschüsse für E-Zapfsäulen an. Bis zu 900 Euro werden pro Ladepunkt gezahlt. Die Förderung gilt jedoch nur für bestimmte Bereiche. Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden ab sofort vom Bund bezuschusst. Das hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in einem Schreiben angekündigt. Bis zu 900 Euro pro E-Zapfsäule werden in Aussicht gestellt. Mehr zum Thema Daimler macht es offiziell: Batterie-Recycling soll 2023 starten Neue Gebäude müssen Lademöglichkeiten für ...

