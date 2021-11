Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu EUR / USD versuchte sich die Gemeinschaftswährung noch an einem Erholungsversuch.Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu EUR / USD versuchte sich die Gemeinschaftswährung noch an einem Erholungsversuch. Doch bereits damals warf dieser in puncto Relevanz Fragen auf. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Erholungsversuch verpuffte. Der Euro geriet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...