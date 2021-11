News von Trading-Treff.de Negatives Signal im DAX - die 16.000 als Unterstützungszone ist nun unterschritten und Technologiewerte stehen unter Druck. Weiter schwacher DAX-Verlauf Als Fortsetzung der negativen letzten Handelstage kam der DAX heute gar nicht erst in den grünen Bereich. Direkt in der Vorbörse wurde das Tief unterschritten, was wir am Montag auf dem gleichen Level wie am Freitag ausgebildet hatten. Ein Start unter 16.000 Punkten deutete ...

