Beijing (ots/PRNewswire) -Dreame Technology, ein weltweit führender Anbieter von technischen Innovationen und Haushaltsreinigungsgeräten, bringt den selbstreinigenden Staubsauger- und Mopproboter Dreame W10 offiziell auf Amazon heraus. Dreame hat einen Startzeitraum vom 22. November bis zum 30. November 2021 angekündigt.Durch die Kombination von Wisch- und Saugfunktion reinigt der W10 mühelos Schmutz, Staub, nasse Verschmutzungen und angetrockneten Schmutz. Das Aufsammeln von Schutt, das Aufwischen von Schmutz oder das Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten sind Aufgaben, die ein einziger automatischer Reinigungsroboter mit Leichtigkeit bewältigt.Mit 2-in-1-Saug- und Wischfunktionen sowie mehreren Reinigungsmodi zur Reinigung von Teppichen und Hartböden sorgt der Dreame W10 Saug- und Wischroboter dafür, dass nasse Verschmutzungen, trockener Schmutz, Dreck und eingetrocknete Flecken durch die automatische Reinigung effektiv beseitigt werden können. Der W10 kehrt automatisch zur Ladestation zurück, um die Mopps zu reinigen, bevor er an die Stelle zurückkehrt, an der er aufgehört hat, um weiter zu saugen und zu wischen.Getrennte 4-Liter-Wassertanks, einer für sauberes und einer für schmutziges Wasser, sorgen dafür, dass die Böden immer mit sauberem Wasser gewischt werden und Reinigungszeiten länger werden. Abschließend werden die Mopps automatisch gereinigt und dann mit Heißluft getrocknet, so dass sie immer sauber und frisch für die nächste Reinigung sind.Darüber hinaus ermöglicht ein Hochleistungsakku eine Fläche von bis zu 300 m² mit einer einzigen Ladung. Nachdem die gesamte Wohnung gereinigt wurde, kehrt der W10 zur Basis zurück, um eine letzte Reinigung durchzuführen, bei der die Mopps abschließend geföhnt werden, um das Wachstum von Schimmel und Bakterien zu verhindern.Dank eines verbesserten LiDAR-basierten SLAM-Navigationssystems aktualisiert das W10 außerdem eine Karte seiner Umgebung 12-mal schneller als bisher und kann so Hindernissen intelligent ausweichen. Es kartiert Räume (auch im Dunkeln), erstellt systematische Reinigungswege und kann bis zu 3 verschiedene Grundrisse speichern. Mit dieser fortschrittlichen Navigation und einem D-förmigen Design, das eine bemerkenswerte Kanten- und Eckenreinigung gewährleistet, reinigt der W10 die Wohnung effektiv von Ecke zu Ecke.Der selbstreinigende Staubsauger- und Mopproboter Dreame W10, der all diese Probleme durch Selbstreinigung und Heißlufttrocknung effektiv entschärft, wird vom 22. November bis zum 30. November 2021 auf Amazon Dreame erhältlich sein.Dreame hat große Rabatte für Black FridayDreame hat Pläne für einen Black Friday- und Cyber Monday-Ausverkauf seiner Produkte angekündigt. Vom 22. bis zum 29. November gibt es auf Amazon verschiedene Rabatte auf Staubsauger, Staubsauger-Mopp-Kombinationen und Staubsauger-Mopp-Roboter.Zu den ermäßigten Stielstaubsaugern gehören die Modelle T10, T20, T30, P10 und P10 Pro von Dreame. Die vielseitigen Stabstaubsauger verfügen alle über eine starke Saugkraft, eine mehrschichtige Filterung, lange Laufzeiten und vielseitige Aufsätze und werden mit einem Preisnachlass von 15-25 % angeboten.Die Nass- und Trockensauger der H-Serie werden ebenfalls ermäßigt. Der H11 und der H11 Max verfügen beide über einen 900-ml-Tank für sauberes Wasser, einen 500-ml-Tank für Schmutzwasser, einen Selbstreinigungsmodus mit nur einem Tastendruck, ein intuitives LED-Display und intelligente Sprachansagen. Der H11 Max verfügt jedoch auch über eine längere Laufzeit, einen fortschrittlichen Schmutzsensor und eine automatische Anpassung der Saugleistung. Beide werden mit einem Preisnachlass von bis zu 100 Dollar angeboten.Zur Abrundung des Angebots bietet Dreame Sonderangebote für verschiedene Staubsauger- und Mopproboter an. Zu den verfügbaren Modellen gehören der D9, D9 Pro, D9 Max, L10 Pro und Z10 Pro. Alle Dreame-Roboter können staubsaugen und wischen und sind mit einer leistungsstarken Saugfunktion, LiDAR-Navigation, Saugverstärkung auf Teppichböden und Anti-Wirr-Bürsten ausgestattet. Der Z10 Pro verfügt außerdem über eine automatische Entleerungsfunktion, mit der Schmutz und Staub automatisch in einen 4-Liter-Beutel in der Dockingstation entleert werden. Sie werden zu einem Preisnachlass von 20-25% angeboten.Die Aktion läuft auf Amazon, wobei die frühesten Rabatte am 22. November beginnen und die letzten Rabatte am 30. November enden. Stabstaubsauger, Staubsauger und Wischmopps sowie Staubsaugerroboter und Wischmopps werden bis zu 25 % günstiger angeboten, solange der Verkauf andauert.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern.