Thilo Oyss startete seine vertriebliche Karriere zu Beginn der 90er Jahr und etablierte sich schon früh in der Bauzulieferbranche. Dank seiner jahrelangen Erfahrung und Stationen bei namhaften Herstellern, kennt er die Strukturen von Fachhandel und Handwerk sehr gut. Her Oyss freut sich auf die neue Herausforderung: "Die Firma Conex Bänninger ist im Markt sehr gut aufgestellt und genießt in der gesamten Branche einen ausgezeichneten Ruf. Durch die vielen innovativen Produkte ist Conex Bänninger auch für die Zukunft gut aufgestellt. Aus meiner Sicht ist es unverzichtbar, ein ausgezeichnetes Netzwerk zu allen am Markt beteiligten Kunden- und Interessengruppen im Installationsbereich aufzubauen bzw. zu haben." ...

