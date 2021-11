Bremen (ots) -Die Corona Pandemie hat in gewisser Weise wie eine Lupe auf bereits bestehende Probleme gewirkt. Dies zeigte sich unter anderem an der Situation in Pflegeeinrichtungen. Die Menschen, die hier arbeiten sind seit Monaten enormen Belastungen ausgesetzt. Hygienekonzepte, die dazugehörigen Auflagen und der hohe Anspruch, Menschen immer noch optimal, menschlich und kompetent versorgen zu wollen, haben dafür gesorgt, dass sich der Alltag in den Pflegeheimen und -einrichtungen mitunter deutlich verändert hat.Die Folgen dieser Mehrbelastungen zeigen sich auf teilweise vollkommen unterschiedlichen Ebenen. Unter anderem leiden viele Einrichtungen unter Personalnot und einer "optimierungswürdigen" staatlichen Unterstützung.Wirtschaftlichkeit spielt auch in der Pflege eine wichtige RolleEs mag sich ein wenig pragmatisch anhören, aber: auch eine Pflegeeinrichtung ist selbstverständlich dazu gezwungen, wirtschaftlich zu arbeiten.Auch wenn das Menschliche, eine umfassende Betreuung und ein liebes Wort in den entsprechenden Einrichtungen im Alltag Gold wert sind, ist es auch hier am Ende des Monats wichtig, im Idealfall schwarze Zahlen zu schreiben. Unglücklicherweise leiden viele Pflegeheime mittlerweile jedoch unter finanziellen Problemen. Der Alltag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann dementsprechend in vielerlei Hinsicht zu einer echten Belastung werden.Besonders beachtenswert ist es in diesem Zusammenhang, dass viele Pflegeeinrichtungen einem Verband angehören bzw. als Verein geführt werden. Genau dieser Aspekt erschwert die aktuelle Situation zusätzlich. Einem besonderen Gemeinschaftsgefühl, das für Vereine und Verbände fast schon charakteristisch geworden ist, stehen teilweise echte Existenzängste gegenüber. Gleichzeitig müssen die alltäglichen Aufgaben rund um die Pflege von Menschen weiter - und natürlich auf einem hohen Niveau - erfüllt werden. Ein durchaus belastendes Problem...Auf der Suche nach einer passenden Lösung hat sich das Verbandsbüro (https://www.verbandsbuero.de) dazu entschieden, tätig zu werden und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den entsprechenden Einrichtungen viel leisten, somit ein wenig zu entlasten.Auf der Suche nach Sparpotenzial für PflegeeinrichtungenOb ein Unternehmen (oder ein Verein) wirtschaftlich arbeitet oder nicht, lässt sich - vereinfacht ausgedrückt - anhand einer einfachen Formel in Erfahrung bringen: Umsatz minus Kosten. Und exakt an dieser Stelle kommt die Idee des Verbandsbüros ins Spiel. Weil wirklich jeder Euro zählt, ist es uns wichtig, dass es Pflegeeinrichtungen in Zukunft leichter haben, mit ihren Geldern umzugehen."Daher haben wir eine kostenlose und einfache Übersicht über Rabatt- und Gutschein-Angebote erstellt, die sich auf genau die Hilfsmittel und Ausstattungen beziehen, die im Alltag von Pflegeeinrichtungen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wichtig sind.Da die Erfahrung zeigt, dass sich Rabatte, Angebote und Co. kontinuierlich verändern können, halten wir unsere Auflistung natürlich immer aktuell und Interessenten dementsprechend auf dem Laufenden. Die Verantwortlichen in den Einrichtungen haben so die Möglichkeit, auf der Suche nach den jeweiligen Produkten Zeit und Mühe zu sparen und - im Idealfall - im hektischen Alltag ein paar Augenblicke mehr durchzuatmen." sagt Peter Lehmann, Geschäftsführer von VerbandsbüroDiese Übersicht erreichen Sie unter https://www.pflege.verbandsbuero.de/Wenn die Corona Pandemie eines gezeigt hat, dann ist es die Erkenntnis, dass es wichtig ist, über den Tellerrand zu schauen und dass es manchmal einfacher als gedacht ist, denen, die jeden Tag großes leisten, etwas zurückzugeben.VerbandsbüroPeter Lehmann2. Etage Business CenterHollerallee 2628209 Bremenwww.verbandsbuero.dewww.pflege.verbandsbuero.dehttps://www.facebook.com/verbandsbueroPressekontakt:VerbandsbüroPeter LehmannMail: info@verbandsbuero.deOriginal-Content von: Verbandsbüro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160219/5081115