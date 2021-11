Der Elektronik-Riese baut für geschätzte 17 Mrd $ eine weitere Chipfabrik in den USA. Als Standort wählte man Taylor im US-Bundesstaat Texas. Die Fabrik wird damit in Nähe der ersten Halbleiteranlage in den USA von SAMSUNG in Austin sein, die dort seit Ende der 1990er Jahre steht. Der Baubeginn ist für die erste Hälfte 2022 geplant mit dem Ziel, die neue Anlage in der zweiten Hälfte 2024 betriebsbereit zu haben.



Die Ankündigung SAMSUNGs erfolgte inmitten eines weltweiten Chipmangels, der unterschiedliche Branchen einschließlich der Elektroindustrie und der Autoherstellung belastet. Der Vizevorsitzende der Halbleitersparte von SAMSUNG Electronics, Kim Ki Nam, äußerte die Erwartung, dass die neue Fabrik zur Stabilität der globalen Halbleiter-Lieferkette beitragen werde. Die neue Anlage wird Produkte auf der Basis fortgeschrittener Prozesstechnologie für mobile Anwendungen, den superschnellen Datenfunk 5G, den Bereich des Hochleistungsrechnens und der künstlichen Intelligenz (KI) herstellen. Sie wird eine Fläche von mehr als 5 Mio. Quadratmetern einnehmen und zusammen mit der Produktionslinie im südkoreanischen Pyeongtaek als Schlüsselstandort für SAMSUNGs weltweite Halbleiter-Produktion dienen.



