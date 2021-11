Damit soll sowohl das Mittel kommerzialisiert als auch die Pipeline weiter entwickelt werden.Die Aktionäre sollen an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 15. Dezember verschiedenen Kapitalerhöhungen zustimmen, teilt Santhera am Mittwoch mit. So beantragt der Verwaltungsrat einerseits eine ordentliche Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...