Die EU-Kommission hat die erste Förderrunde für den neuen Innovationsfonds zur Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaft vergeben. Die beiden Projekte zur Abscheidung und Speicherung (CCS) von CO2 aus den Abgasen der Müllverbrennung in Oslo und Kopenhagen sind in der ersten Runde nicht berücksichtigt worden. Die Kommission hat Träger der in der ersten Runde nicht berücksichtigten Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...