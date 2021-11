Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter Drägerwerk blickt nach dem Sonderboom in der Corona-Pandemie etwas klarer auf den erwarteten Geschäftsrückgang im nächsten Jahr. Der Erlös werde 2022 voraussichtlich 3,0 bis 3,1 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Lübeck mit. Das seien immer noch acht bis elf Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Eine sinkende Nachfrage nach Masken und neue Regeln für Corona-Testnachweise zehren jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...