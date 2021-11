NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 177 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie wegen schwächerer Margen im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) für das Industriegeschäft. Dennoch sehe sie weiterhin die Konsensschätzung als unambitioniert und die Unternehmensprognose für das neue Geschäftsjahr als konservativ an. Siemens ist ihrer Ansicht nach ein "grüner Nutznießer" und rechnet im kommenden Zyklus mit einem vergleichsweise überdurchschnittlichen Wachstum der Bereiche Smart Infrastructure und Mobility./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

