FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben Börsen und Anleihemarkt wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet am Aktienmarkt (19 Uhr MEZ) und am Anleihemarkt (20 Uhr MEZ) nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Computerhersteller HP Inc hat für das vierte Geschäftsquartal über einen starken Anstieg der PC-Verkäufe und der Umsätze berichtet. Allerdings räumte er ein, dass die Komponentenknappheit in der ersten Hälfte des Jahres 2022 anhalten wird. Der Mangel an Komponenten werde in den nächsten Quartalen ein Problem bleiben, aber HPs Fähigkeit, Teile anzupassen, habe sich in einem stärker als erwarteten Quartal gespiegelt, sagte Chief Executive Enrique Lores in einem Interview mit MarketWatch. Die Nettoumsätze stiegen im abgelaufenen Quartal um 9 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar, verglichen mit 15,3 Milliarden Dollar vor einem Jahr. HP meldete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Dollar oder 2,71 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 668 Millionen Dollar oder 49 Cents pro Aktie im Vorjahresquartal. HP, das für das vierte Quartal einen Ausblick von 82 bis 88 Cents pro Aktie gegeben hatte, gab für das laufende erste Quartal eine Prognose von 92 bis 98 Cents pro Aktie ab, was mit den Prognosen der Analysten übereinstimmte. Die von FactSet befragten Analysten hatten für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 88 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 15,39 Milliarden Dollar erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,7% gg Vq 1. Veröff.: +5,7% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 268.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: revidiert: -0,3% gg Vm; vorläufig: -0,4% gg Vm 16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +14,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 66,8 1. Umfrage: 66,8 zuvor: 71,7 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. November

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.690,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.346,00 +0,2% Nikkei-225 29.302,66 -1,6% Hang-Seng-Index 24.788,10 +0,6% Kospi 2.994,29 -0,1% Shanghai-Composite 3.593,15 +0,1% S&P/ASX 200 7.399,40 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Weiter leicht belastend sind die Sorgen, dass mit der erneuten Nominierung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine raschere Straffung der Geldpolitik erfolgen könnte. Besonders deutlich fällt das Minus dabei in Tokio aus, wo der Nikkei-225 um 1,6 Prozent nachgab. Da am Dienstag in Tokio feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, kann der Markt die jüngste Entwicklung nun erst nachholen. Kursverluste verzeichnen in Hongkong Tencent und Alibaba. Die Alibaba-Aktie hatte im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeittief markiert. Teilnehmer verweisen auf erneut schwache Vorgaben von der Wall Street. Gesucht sind in der Region die Ölwerte, nachdem die Ölpreise am Vortag deutlich zugelegt hatten. Und dies, obwohl die USA und mehrere andere Länder ihre strategischen Ölreserven anzapfen werden. Der Schritt war in den vergangenen Wochen allerdings schon angekündigt worden, heißt es. Zudem sei der Umfang der Maßnahme geringer ausgefallen als erwartet, merkt Goldman Sachs an. Daher sei nicht mit deutlich nachgebenden Ölpreisen zu rechnen, ergänzen die Analysten.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Plus haben sich die Aktien von HP am Dienstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Der Computerhersteller hat für das vierte Geschäftsquartal über einen starken Anstieg der PC-Verkäufe und der Umsätze berichtet. Allerdings räumte er ein, dass die Komponentenknappheit in der ersten Hälfte 2022 anhalten wird. Die HP-Aktie schoss im nachbörslichen Handel um 8,7 Prozent nach oben. Für die Papiere von Dell Technologies ging es um 1,5 Prozent aufwärts. Die Aktien des Softwareherstellers Autodesk fielen dagegen um 12,7 Prozent. Das Unternehmen hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für das vierte Quartal gesenkt. Auch die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr wurde nach unten korrigiert. Zur Begründung wurde vor allem auf die Unterbrechungen innerhalb der Lieferketten verwiesen. Dazu kämen die anhaltend negativen Auswirkungen der Covid-Pandemie. Für die Guess-Aktie ging es um 10,2 Prozent nach oben. Der Bekleidungshersteller verdoppelt seine Quartalsdividende auf 22,5 US-Cent. Zudem lagen die Ergebnisse für das dritte Quartal über den Werten des Vorjahres.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.813,80 +0,5% 194,55 +17,0% S&P-500 4.690,70 +0,2% 7,76 +24,9% Nasdaq-Comp. 15.775,14 -0,5% -79,62 +22,4% Nasdaq-100 16.306,72 -0,5% -74,26 +26,5% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 895 Mio 938 Mio Gewinner 1.592 1.164 Verlierer 1.819 2.184 Unverändert 117 153

Uneinheitlich - Der Technologiesektor litt erneut besonders unter den weiter steigenden US-Renditen. Dagegen profitierten Finanzwerte davon, weil dies günstig für die Kreditmargen ist. Bei den Einzelwerten verloren Zoom 14,7 Prozent nacnh einem verlangsamten Umsatzwachstum im jüngsten Quartal. Urban Outfitters (-9,3%) übertraf zwar mit den Zahlen des dritten Quartals die Markterwartungen, doch blieb das Wachstum beim flächenbereinigten Umsatz hinter den Prognosen zurück. Für Medtronic ging es um 3 Prozent nach unten. Der Medizingerätehersteller hatte die Umsatzerwartungen im zweiten Geschäftsquartal verfehlt. Der Laborausrüster Agilent (-4,9%) verbuchte im vierten Geschäftsquartal steigende Gewinne und Umsätze. Allerdings hinkten auch einige Sparten hinterher.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,61 2,3 0,59 49,6 5 Jahre 1,34 2,2 1,32 98,3 7 Jahre 1,59 3,6 1,55 94,0 10 Jahre 1,68 5,0 1,63 76,1 30 Jahre 2,04 7,5 1,96 39,0

Die Renditen legten nach einer kurzen Verschnaufpause weiter deutlich zu, die Zehnjahresrendite stieg um 5 Basispunkte. Hintergrund waren weiter die Erwartungen schneller steigender Zinsen in den USA, nachdem der amtierende US-Notenbankchef Powell für eine weitere Amtszeit nominiert wurde und nicht seine als taubenhafter geltende Kontrahentin Brainard.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1245 -0,0% 1,1249 1,1250 -7,9% EUR/JPY 129,24 -0,2% 129,49 129,10 +2,5% EUR/GBP 0,8402 -0,1% 0,8408 0,8396 -5,9% GBP/USD 1,3384 +0,0% 1,3379 1,3401 -2,1% USD/JPY 114,93 -0,2% 115,12 114,75 +11,3% USD/KRW 1.186,12 -0,3% 1.190,04 1.188,07 +9,3% USD/CNY 6,3881 -0,1% 6,3919 6,3838 -2,1% USD/CNH 6,3883 -0,0% 6,3909 6,3850 -1,8% USD/HKD 7,7927 -0,0% 7,7944 7,7930 +0,5% AUD/USD 0,7221 -0,1% 0,7226 0,7228 -6,2% NZD/USD 0,6914 -0,5% 0,6952 0,6941 -3,8% Bitcoin BTC/USD 56.671,26 -1,6% 57.567,01 56.013,26 +95,1%

Der Dollar verteidigte weitgehend seine kräftigen Vortagesgewinne. Der Dollar-Index gab um 0,1 Prozent nach. Einen dramatischen Absturz um bis zu 13 Prozent erlebte die Lira, nachdem der türkische Präsident Erdogan inmitten der Spekulationen über weltweit anziehende Zinsen erneut für Zinssenkungen in seinem Land plädiert hatte, obwohl dieses unter einer extrem hohen Inflation leidet. Zuletzt hatte die türkische Notenbank nach einer neuerlichen Zinssenkung auch für Dezember nochmal sinkende Zinsen signalisiert.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,91 78,50 +0,5% 0,41 +66,2% Brent/ICE 82,65 82,31 +0,4% 0,34 +62,3%

Die Ölpreise legten deutlich zu um rund 3 Prozent, obwohl die USA und mehrere andere Länder ihre strategischen Ölreserven anzapfen werden. Der Schritt sei in den vergangenen Wochen schon angekündigt worden, hieß es. Damit solle versucht werden, die steigenden Benzinpreise zu senken, die einen großen Beitrag zur Inflation leisteten, so die Begründung der US-Regierung. Es beteiligen sich zudem China, Indien, Japan, Südkorea und Großbritannien. Am Markt wurde spekuliert, das die Opec Gegenmaßnahmen ergreifen könnte. Im asiatischen Handel am Mittwoch verteidigen die Preise die Gewinne, obgleich am späten Dienstag von einem US-Branchenverband ein Anstieg der Ölvorräte gemeldet wurde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.793,46 1.789,27 +0,2% +4,18 -5,5% Silber (Spot) 23,60 23,65 -0,2% -0,05 -10,6% Platin (Spot) 984,88 973,85 +1,1% +11,03 -8,0% Kupfer-Future 4,43 4,42 +0,2% +0,01 +25,7%

Der Goldpreis (-0,8%) blieb mit den steigenden Marktzinsen weiter unter Druck, nachdem er zu Wochenbeginn das größte Tagesminus seit drei Monaten verzeichnet hatte.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände stiegen um 0,6 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

DELL

Der US-Computerhersteller hat im dritten Quartal dank Rekordverkäufe sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Die Nachfrage sei im Geschäft mit Firmen- als auch mit Privatkunden außerordentlich gut gewesen. In den drei Monaten kletterten die Umsätze laut Mitteilung auf 28,39 Milliarden von 23,5 Milliarden US-Dollar. Analysten haben nur mit 27,37 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn stieg auf 3,89 Milliarden oder 2,37 Dollar bereinigt je Aktie von 2,03 Dollar im Vorjahr. Hier haben Analysten nur mit 2,30 Dollar gerechnet.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat sich von weiteren Aktien des Unternehmens getrennt. Wie aus einer Eingabe bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat Musk 934.000 Anteile für insgesamt rund 1,05 Milliarden US-Dollar verkauft. Damit hat der Manager seit dem 8. November etwa 9,2 Millionen Aktien im Wert von 9,85 Milliarden Dollar veräußert.

WALMART / CVS / WALGREENS

Die US-Einzelhändler haben nach einem Gerichtsurteil mit ihren Apothekenketten zur Opioid-Krise beigetragen. Die Jury eines Bundesgerichts in Cleveland entschied, dass die Apotheken den Verkauf von Schmerzmitteln im Bundesstaat Ohio nicht ausreichend kontrolliert und auch gefälschte Rezepte eingelöst hätten. Geklagt hatten die zwei Bezirke Lake und Trumbull im Nordosten Ohios, die anführten, dass ihnen durch die Opioid-Krise Kosten von 1 Milliarde US-Dollar entstanden seien. Für die Apotheken ist der Fall brisant, da es sich um einen richtungsweisenden sogenannten "Bellwether Case" handelt. Damit ist im US-Recht eine Art Musterklage in einem Massenverfahren gemeint. Die Unternehmen kündigten Berufung an.

