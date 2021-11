BASF erhielt gestern in einem schwachen Umfeld einen Schub nach oben. Nachrichten gab es keine. Wir bewerten das noch nicht über, schauen aber genauer hin. Freitag vermeldete der CEO den Verkauf des Geschäfts mit Kaolinmineralien an das US-Unternehmen KaMin. Am Montag wurde bekannt, dass BASF und AIR LIQUIDE am Verbundstandort in Antwerpen CO2 mithilfe der CCS-Technologie auffangen und abscheiden wollen. Vor wenigen Wochen wurde bereits ein ähnlicher Deal mit ØRSTED verkündet. Inzwischen hebt BASF auch seine Preise deutlich an. Analysten sprechen von Preissetzungsmacht in einem inflatorischen Umfeld. Der aktuelle Bewertungsansatz ist unbestritten zu tief. Nun kommt es darauf an, den Korrekturtrend seit April zu brechen.



