Taipei (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen räumt 2021 mehr als 100 internationale Goldmedaillen ab. Und bricht damit erneut einen Rekord.Die International Wine and Spirit Competition (IWSC) hat ihre Worldwide Whiskey Producer Trophy zum dritten Mal an Kavalan verliehen und damit ein spektakuläres Jahr 2021 für die taiwanesische Brennerei abgeschlossen.Die Worldwide Whiskey Producer Trophy wird an den Whiskyhersteller mit der höchsten Punktzahl in ganz Amerika, Europa, Asien und Australasien verliehen. Die diesjährige Auszeichnung basiert auf den 7 Gold Outstanding und 8 Goldmedaillen von Kavalan sowie der Worldwide Whiskey Trophy für den Podium Single Malt Whisky.Die Trophäe krönt eine spektakuläre Preisverleihungssaison für Kavalan, in der die Brennerei mehr als 100 Goldmedaillen und 10 der höchsten Auszeichnungen der Branche erhielt.Dazu gehört die Ernennung zum Hersteller oder zur Brennerei des Jahres bei allen wichtigen Wettbewerben: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) und San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).CEO YT Lee sagte, 2021 sei ein Rekordjahr für Kavalan gewesen."Kavalan hat schon immer Grenzen überwunden, um Qualität zu liefern und gleichzeitig kontinuierlich zu innovieren. Wir werden weiterhin danach streben, unseren Whiskys den außergewöhnlichen Geschmack und die Aromen zu verleihen, die unsere Fans erwarten. Ich danke den Preisrichtern für diese Trophäe und widme sie meinem fleißigen Team", so Lee.2021 Zehn Top-AuszeichnungenKavalan Distillery- IWSC Worldwide Whiskey Producer of the Year- SFWSC Distillery of the Year- ISC World Whisky Producer of the Year Trophy- ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy- Icons of Whisky Visitor Attraction of the YearKavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky- SFWSC Best Other Single Malt Whisky- BTI Best Single Malt WhiskyKavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky- WWM Taste MasterKavalan Podium Single Malt Whisky- IWSC Worldwide Whiskey TrophyKavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky- TWSC Best of the Best Single MaltInformationen zur Kavalan DistilleryDie Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem kristallklaren Schmelzwasser des Xueshan ("Schneeberg") und ist zudem von Meeres- und Gebirgsbrisen geprägt. Diese Gegebenheiten vereinen sich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. In hochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 600 Goldauszeichnungen und weitere, noch höhere Auszeichnungen erhalten.