Berlin (ots) -Gemütliches Beisammensein, Lichterketten und Kerzenschein, der Geruch von Keksen und Glühwein - nach den Einschränkungen und dem Stress der zurückliegenden Monate, sind die letzten Wochen des Jahres eine wohlverdiente Zeit der Besinnlichkeit, der Entschleunigung und des Durchatmens. Aber Moment! Für viele geht der Stress jetzt erst richtig los, denn nicht nur die Suche nach dem perfekten Geschenk, sondern auch der überall angekündigte Lieferengpass lassen keine Zeit für tolle Erlebnisse in der Adventszeit und der Puls schlägt nach anfänglicher Weihnachtsstimmung gleich wieder höher.GetYourGuide bietet zahlreiche, unvergessliche Geschenketipps und Erlebnisideen, die sich wunderbar als persönliches Weihnachtsgeschenk eignen und noch dazu ganz ohne Lieferchaos und Einkaufsstress funktionieren. So lassen sich die letzten Wochen des Jahres doch noch genießen und entfachen Vorfreude auf die unvergessliche, gemeinsame Zeit im neuen Jahr. Denn was könnte ein schöneres Geschenk sein, als gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und den Weihnachtsstress einfach zu vergessen?"Gemeinsame Zeit ist das wertvollste Geschenk, das man jemandem machen kann und genau das, was wir mit GetYourGuide ermöglichen möchten. Unter den aktuellen Bedingungen kommt diese Zeit leider zu kurz oder ist gar nicht erst möglich. Unvergessliche Erlebnisse für das nächste Jahr zu verschenken, ist daher nicht nur das Versprechen gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, sondern auch eine Einladung zum Träumen und Planen für das kommende Jahr." Jean-Gabriel Duveau, VP BrandEs gibt im Winter so viel zu entdecken: Neben weihnachtlichen Kultur-Highlights im Advent, warten unberührte Winterlandschaften und Naturerlebnisse sowie unzählige weitere Aktivitäten von GetYourGuide darauf, unter der Berücksichtigung von aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, im neuen Jahr gemeinsam erlebt zu werden und die Reiseplanung und Vorfreude darauf schon jetzt zu entfachen:1. Schneemobiltour & Eisangeln in FinnlandLust auf ein Schneemobil-Abenteuer? Neben einer aufregenden Fahrt durch die verschneiten, finnischen Wälder und an zugefrorenen Seen entlang, wird auf der Tagestour die Kunst des Eisfischens erprobt und ein lappisches Barbecue genossen. So kann Finnland auch abseits der typischen Pfade erkundet werden.Tickets über GetYourGuide.de ab 169 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/rovaniemi-l2653/rovaniemi-halbtagiges-schneemobil-eisangeln-erlebnis-t180608/)2. Weihnachtliche Tagestour im ElsassFür alle, die noch auf der Suche nach einem weihnachtlichen Kurztrip sind, ist die märchenhafte Tagestour nach Colmar genau das Richtige! Die historischen Kopfsteinpflasterstraßen und Fachwerkhäuser werden im Advent ganz besonders schön geschmückt und bieten neben lokalen Spezialitäten eine fantastische Fotokulisse.Tickets über GetYourGuide.de ab 100 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/strassburg-l293/ab-strassburg-tagestour-zu-den-weihnachtsmarkten-im-elsass-t287705/)3. Hundeschlittenfahrt ab MoskauEin Highlight für alle Natur- und Hundeliebhaber bildet die Hundeschlittenfahrt mit Besuch einer Husky-Farm nahe Moskau. Ein unvergessliches Erlebnis mit 120 Huskys, einer Fahrt durch den verschneiten Wald, gefolgt von traditionellem, russischen Tee und Pfannkuchen.Tickets über GetYourGuide.de ab 212 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/moskau-l181/ab-moskau-hundeschlittentour-mit-besuch-einer-huskyfarm-t315162/)4. Weihnachts- und Silvesterkonzert in der Peterskirche WienKultur pur in der Peterskirche in Wien. In atemberaubender Kulisse begeistert das Classic Ensemble Vienna zum Jahreswechsel mit zeitlosen Klassikern berühmter Künstler.Tickets über GetYourGuide.de ab 39 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/wien-l7/wien-weihnachts-silvesterkonzert-in-peterskirche-t69781/)5. Eishotel-Übernachtung in NorwegenDie berühmten Eiskuppeln in Tromsø verzaubern mit einer magischen Welt aus Schnee und Eis und bieten wohl eine der außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten der Welt. Bei Minusgraden in einem Doppelzimmer aus Eis wird die Nacht im kuscheligen Thermo-Schlafsack zu einem unvergesslichen Erlebnis.Tickets über GetYourGuide.de ab 1.263 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/tromso-l32375/tromso-ice-domes-ubernachtung-im-eishotel-t196040/)6. Stollenbäckerei-Besuch in DresdenBeim Besuch der Dresdner Traditionsbäckerei wird das Geheimnis der Original Christstollen gelüftet und mit einem lokalen Bäcker verkostet. Weihnachtsstimmung garantiert!Tickets über GetYourGuide.de ab 19 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/dresden-l20/dresden-guided-bus-tour-to-stollen-bakery-with-tasting-t405987/)7. Polarlichter Tour ab ReykjavikAls eines der spektakulärsten Naturphänomene der Welt, lassen sich die Polarlichter besonders gut am arktischen Himmel über Island beobachten. Ein magisches Erlebnis in der Weihnachtszeit!Tickets über GetYourGuide.de ab 38 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/reykjavik-l30/aurora-borealis-polarlichter-tour-ab-reykjavik-t18094/)8. Natureis-Schlittschuhlaufen in SchwedenWas wäre der Winter ohne Schlittschuhlaufen? Ein besonderes Erlebnis ist die Winter-Tagestour nahe Stockholm mit fantastischem Ausblick über den riesigen, gefrorenen See und Eislaufen auf dem Natureis.Tickets über GetYourGuide.de ab 198 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/stockholm-l50/stockholm-schlittschuhlaufen-auf-natur-eis-t58143/)9. Sagrada Familia BarcelonaPünktlich zur Adventszeit wird am 8. Dezember der nun fertiggestellte Marienturm der Sagrada Familia spektakulär enthüllt und der Stern auf der Spitze des Turms die Skyline Barcelonas zum ersten Mal feierlich erleuchten. Die perfekte Gelegenheit für einen Kurztrip nach Barcelona und einen Besuch der unzähligen Weihnachtsmärkte und Adventveranstaltungen.Tickets über GetYourGuide.de ab 82 EUR p.P. (https://www.getyourguide.de/barcelona-l45/barcelona-sagrada-familia-und-park-gueell-tour-t392553/)Und weil beim Erleben vor allem rund um Weihnachten jeder Moment zählt, kümmert sich die Buchungsplattform GetYourGuide um die gesamte Organisation um unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. Von der kostenlosen, digitalen Buchung bis hin zum einfachen Überspringen von langen Warteschlangen vor Ort. Falls sich Pläne kurzfristig mal ändern sollten, können Tickets kostenlos bis 24 Stunden vor Beginn der Aktivität noch storniert und das Teilen von gemeinsamen Erlebnissen so sicher genossen werden.Über GetYourGuide:GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform, die unvergessliche Reiseerlebnisse und außergewöhnliche Touren und Aktivitäten auf der ganzen Welt anbietet. Über die Website und per App können Reisende ihre persönlichen Erlebnisse flexibel buchen und umplanen, Tickets jederzeit offline einsehen und lange Warteschlangen einfach überspringen. Die Idee dahinter entstand auf einer Urlaubsreise der beiden Gründer Johannes Reck und Tao Tao durch Peking, führte im Jahr 2009 zur Gründung und verzeichnete seither in 170 Ländern mehr als 45 Millionen über GetYourGuide gebuchte Touren, Aktivitäten und Attraktionen.Mehr unter www.getyourguide.de