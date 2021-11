Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zuletzt zeichnete sich im Bankensegment eine leichte Tendenz zur Spreadausweitung ab, so die Analysten der Helaba.Am Dienstag habe sich diese nochmals verstärkt und der ITRAXX Senior Financials habe im Vergleich etwas deutlicher zugelegt. Auch das Bild beim Bankenindex des STOXX 600 scheine sich zunehmend einzutrüben. Die am Montag auf den deutlichen Rücksetzer vom Freitag folgende Erholung sei nur von kurzer Dauer gewesen. Insofern müsse insgesamt in den kommenden Tagen mit einer höheren Risikoaversion gerechnet werden. Auf dem Primärmarkt sei von BNP Paribas ein 6,5-jähriger Green-Bond erfolgreich platziert worden. Unicaja Banco habe ein 5-jähriges SP-Benchmarkpapier mandatiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...