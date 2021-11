Stockholm - Magdalena Andersson ist die neue Ministerpräsidentin Schwedens. Die Vorsitzende der schwedischen Sozialdemokraten bekam am Mittwoch bei einem Votum im Stockholmer Parlament die notwendige Unterstützung.



Sie ist die erste Frau auf dem Posten. Die Abstimmung lief allerdings haarscharf: Für die Duldung durch den Reichstag durften nicht mehr als die Hälfte der Abgeordneten gegen sie stimmen - am Ende gab es 174 Nein-Stimmen gegenüber 117 Ja-Stimmen sowie 57 Enthaltungen. Ein Parlamentarier fehlte bei der Abstimmung. Andersson tritt damit die Nachfolge von Stefan Löfven an, der sich von seinen Ämtern als Parteivorsitzender und Ministerpräsident zurückgezogen hatte.



Bisher war die neue Regierungschefin Finanzministerin.

