Die Sortieranlage für Leichtverpackungen in Rotterdam kommt in neue Hände. Die niederländische N+P-Gruppe kauft die Anlage von Prezero Niederlande. Eine entsprechende Vereinbarung sei kürzlich getroffen worden, so N+P. Der Deal bedürfe noch der Zustimmung der EU-Kommission. Der zur Schwarz-Gruppe gehörende Entsorger Prezero hatte beim Erwerb der Suez-Aktivitäten in Deutschland, den Niederlanden, Polen ...

