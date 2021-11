FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 285 (315) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1110 (995) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 165 (185) PENCE - BARCLAYS RAISES SHELL A PRICE TARGET TO 3000 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3000 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 570 (520) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1023 (1013) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES LXI REIT PRICE TARGET TO 164 (160) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 125 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1120 (1075) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 392 (333) PENCE - JPMORGAN RAISES NINETY ONE PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2675 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1100 (1060) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 195 (213) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1586) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 240 (167) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3300 (3150) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de