Berlin/Potsdam (ots) -Am 3. Januar 2022 startet im rbb Fernsehen der neue Vorabend. Die drei Schwerpunkte Information, Service und Talk geben dem Programm wochentags zwischen 18.00 und 19.30 Uhr eine klare Struktur. Der neue Vorabend im rbb Fernsehen beginnt mit 15 Minuten aktuellen Nachrichten aus Berlin und Brandenburg. Im Anschluss bietet "schön + gut" Service, Tipps und Verbraucherthemen mit täglichen Schwerpunkten. Um 18.45 Uhr sind im "STUDIO 3 - Live aus Babelsberg" Prominente, aber auch Menschen aus Berlin und Brandenburg mit interessanten Lebensgeschichten sowie Alltagshelden aus der Region zu Gast. Das Service-Format sowie die Gesprächssendung werden in Potsdam produziert.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Der rbb ist ein Sender der Gegensätze. Und genau das zeigen auch die beiden neuen Sendungen im Vorabend. Verbrauchernahe, bodenständige Tipps im neuen Service-Magazin 'schön + gut' treffen auf spannenden, prominenten Talk vom weltberühmten Filmstandort Babelsberg mit 'STUDIO 3 - Live aus Babelsberg'. Dabei sind beide Sendungen tief in der Region und bei den Menschen hier verwurzelt."DER VORABEND IM DETAIL:Nachrichten von rbb24 (18.00 - 18.15 Uhr)rbb24 bietet aktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg, Aktuelles aus dem Sport sowie die Wettervorhersagen."schön + gut" - das crossmediale Serviceangebot (18.15 - 18.45 Uhr)Das Serviceangebot "schön + gut" liefert täglich Tipps und Ratschläge, die nachhaltig, nützlich und neu sind. Jeder Wochentag hat einen Schwerpunkt. Montags dreht sich alles um Verbraucherthemen, dienstags um Tiere. Mittwochs steht die Gesundheit im Vordergrund, am Donnerstag geht es in den Garten oder auf den Balkon. Und freitags liefert das Ratgeberformat Wochenend- und Ausflugstipps für Berlin und Brandenburg.Antenne Brandenburg und rbb 88.8 begleiten und vertiefen die Themen. Online ergänzen zudem digitale Formate wie safespace auf TikTok, For your information oder One Mom Show auf Instagram sowie Horst sein Schrebergarten auf YouTube das Service-Angebot zielgruppengenau. So kann das Publikum den crossmedialen Service auf unterschiedlichsten Wegen erreichen.In der ersten Woche präsentiert Jule Jank die neue 30-minütige Ratgeberstrecke, die in Potsdam produziert wird. Zum Moderationsteam von "schön + gut" gehören außerdem Jaele Vanuls und Uri Zahavi.STUDIO 3 - Live aus Babelsberg (18.45 - 19.30 Uhr)Ein Gast, spannende Geschichten, 45 Minuten: In "STUDIO 3 - Live aus Babelsberg" erzählen Prominente aus Schauspiel, Musik, Kultur und Sport, aber auch Alltagshelden aus Berlin und Brandenburg, Expertinnen und Experten ihre interessanten Lebensgeschichten - authentisch und mitten ins Herz. Dazu zeigen bewegende und unterhaltsame Filme, worüber in der Region gesprochen wird. Die erste Woche von "STUDIO 3 - Live aus Babelsberg" moderiert Janna Falkenstein, im wöchentlichen Wechsel folgen Jaafar Abdul Karim, Christian Matthée und Sabrina N'Diaye.Pressekontakt:Biografien der neuen Moderatorinnen und Moderatoren beider Sendungen finden Sie hier:https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2021/11/neuer-vorabend-im-rbb-fernsehen-startet-am-3--januar-2022.htmlPresseanfragen:Stefanie Tannertstefanie.tannert@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 13 130Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 und 0331 / 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5081545