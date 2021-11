DGAP-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Generationswechsel im Vorstand der ALBIS Leasing AG



24.11.2021 / 12:02

Andreas Oppitz legt seine Aufgaben nieder

Sascha Lerchl und Andreas Arndt bilden den neuen Vorstand

Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum sind neue Schwerpunktthemen

Transformation zu einem leistungsfähigen, modernen Finanzierer

Hamburg, den 24. November 2021. Andreas Oppitz, bislang Vorstand Markt der ALBIS Leasing AG (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), Hamburg, hat sich aus persönlichen Gründen entschlossen, seine Position und weitere Ämter in der ALBIS Leasing Gruppe niederzulegen und das Unternehmen zu verlassen. Der Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG hat das Ausscheiden von Oppitz mit Bedauern zur Kenntnis genommen. "Wir respektieren die Entscheidung und bedanken uns für den langjährigen und sehr erfolgreichen Einsatz für den Aufbau und die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und wünschen Andreas Oppitz für die Zukunft alles erdenklich Gute", sagt Christoph Franz Buchbender, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Oppitz und der zum Jahresende in den Ruhestand wechselnde Michael Hartwich, bisher Vorstand Marktfolge, übergeben ihre Aufgaben an die beiden neuen Vorstände Sascha Lerchl und Andreas Arndt. Damit gibt es einen Generationswechsel im Vorstand der ALBIS Leasing AG. Lerchl, Sprecher des Vorstands, übernimmt neben Strategie und Steuerung die Verantwortung für den Vertrieb, während Arndt neben Risikomanagement, Recht & Compliance für die operative Geschäftsabwicklung verantwortet zeichnet. Die neuen Vorstände verstehen es als ihre vorrangige Aufgabe, die ALBIS Leasing in eine neue Zeit zu führen. "Darunter versteht sich die nachhaltige strategische Geschäftsausrichtung der ALBIS Leasing AG", führt Sascha Lerchl aus. Basis hierfür ist die weitere Digitalisierung der Geschäftsprozesse, von der Bestellung bis zur Abrechnung, in der Verantwortung von Andreas Arndt. "Wir wollen die bisher erreichte Automatisierung der Prozesse gerade im Bereich unseres Small-Ticket-Leasing deutlich vorantreiben", sagt Arndt. "Hier sehen wir profitable Wachstumschancen für ALBIS, insbesondere in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Selbstverständlich stellen wir diesen ein Onlineportal sowie eine Schnittstelle für ihre eigenen Webshops zur Verfügung."



ALBIS Leasing versteht sich als Partner der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Die Zahl der Unternehmen, die sich modernisieren wollen und müssen, wird auch in Zukunft zunehmen. Dasselbe gilt für Neugründungen. "Wir werden die ALBIS zu einem noch leistungsfähigeren, modernen Finanzierer für Gewerbekunden entwickeln und dabei besonderes Augenmerk auf einfache Kundenprozesse und nachhaltiges Handeln legen", bekräftigt Lerchl. Dazu gehöre die Entwicklung eines wertebasierten Geschäftsmodells ebenso wie die Sicherstellung einer langfristig stabilen Unternehmensentwicklung durch die strategische Ausrichtung auf das kleinteilige Finanzierungsgeschäft. "Selbstverständlich nehmen wir auch unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und werden unseren eigenen CO2-Fußabdruck Schritt für Schritt optimieren", so Lerchl weiter. "Um den Anforderungen einer globalisierten, digitalisierten Welt Rechnung zu tragen, werden Unternehmen zeitnah in neue Technologien investieren und alte austauschen müssen. Von dem daraus folgenden Finanzierungsbedarf werden wir als Leasinggesellschaft naturgemäß profitieren. Gleichzeitig ermöglichen wir mit unserer Dienstleistung, nach dem Prinzip "nutzen statt besitzen", die verantwortungsvolle Nutzung und Wiederverwendung von Investitionsgütern."

