Zum persönlichen Netzwerken lädt das IKV die Kunststoffexpertinnen und -experten nun am 7. und 8. September 2022 statt im März ein. Auch das International Symposium on Plastics Technology wird verschoben. "Wieder in Präsenz" sollte das Motto für das Internationale Kolloquium Kunststofftechnik am 16. und 17. März 2022 lauten. Die Wiederaufnahme von intensivem Netzwerken vor Ort in Aachen, nachdem das Kolloquium 2020 pandemiebedingt in einem digitalen Format stattgefunden hatte, sollte bei der Veranstaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...