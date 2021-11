Das Ifo Institut zeigt in seinem aktuellen Geschäftsklimaindex für November, dass die aktuelle Beschaffungslage und die rollende vierte Coronawelle den Unternehmen vermehrt zusetzt. Wir zeigen die aktuelle Datenlage. Das Ifo Institut zeichnet in seinem aktuellen Geschäftsklimaindex ein eher trübes Bild der derzeitigen Wirtschaftslage: so fiel der Ifo Geschäftsklimaindex im November auf 96,5 Punkte. Im Vormonat waren es noch 97,7 Punkte. Die zunehmende Unzufriedenheit der Unternehmen korreliert hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...