9 von 10 wollen anonymisierte Daten zur Verfügung stellenNur 42 Prozent sind mit Mobilitätsangeboten in Deutschland zufrieden Berlin, 22. November 2021Wo fließt gerade der Autoverkehr in der Stadt und wo stockt er? Wo genau droht Glatteis? Wie voll ist der Regionalzug? Und wie komme ich am schnellsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...