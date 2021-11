Köln/Frankfurt (ots) -Der Sommer 2022 steht bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Jahn Reisen ganz im Zeichen der Familien. Die Veranstalter haben die Angebote für Familienurlaub in beliebten Reisezielen in Europa stark ausgebaut und bieten zum Sommer zahlreiche Sparangebote für Familien weltweit an. In rund 1.400 Familienhotels in Europa gibt es Familienzimmer oder Kinderermäßigungen von bis zu 100 Prozent. Neue Familienrundreisen ergänzen das umfangreiche Programm der Veranstalter.DERTOUR-Katalog "Familienurlaub" erweitertUm 20 Prozent wurde der DERTOUR-Katalog "Familienurlaub" ausgebaut, ganze 32 Seiten mit neuen Familienangeboten und -erlebnissen sind hinzugekommen. Darunter finden sich zum Sommer 2022 auch erstmals Angebote und Erlebnisse in den Zielen Griechenland, Zypern, Spanien, Portugal, Türkei und Bulgarien. Alle Angebote sind mit einem Altersbarometer versehen, damit ist sofort erkennbar, für welche Altersgruppe der Kinder sich das jeweilige Hotel eignet. Neu ist u.a. der "Swiss Holiday Park", das größte Ferien- und Freizeitresort in der Schweiz. Der Ferienpark liegt oberhalb des Vierwaldstätter Sees im idyllischen Ort Morschach und bietet Familienzimmer und -pauschalen, besondere Services für Gäste mit Baby sowie Kinder-Wellness. Ebenfalls neu im Katalog ist das Familien- und Wellnesshotel Mozart Vital im Tiroler Oberinntal in Österreich. Das Hotel hat sich ganz auf die Bedürfnisse von Familien eingestellt, die gemeinsam Wellness und Erholung genießen möchten. So können sich Eltern in der 2.200 qm Vital- und Bäderwelt erholen, während die Kids im Dschungel-Wasserparadies mit Kindersauna, Rutschen und verschiedenen Kinderbecken ihren Spaß haben. Besonders praktisch: Bei Bedarf kann das Baby-Phone über das Zimmertelefon auf das Handy gesteuert werden und im Hotel gibt es einen Buggy-Verleih. Für Kinder bis fünf Jahre gibt es eine Ermäßigung von 70 Prozent, für Sechs- bis Zwölf-Jährige 50 Prozent in jeder Saisonzeit. Neben Hotels finden Familien im neuen Sommerprogramm auch Inspirationen für Rundreisen und aktive Erlebnisse. Neu ist beispielsweise die individuelle Wandertour "Salzkammergut Almwandern für Familien" in Österreich. Die Wanderungen von Alm zu Alm sind so konzipiert, dass sie auch mit Kindern leicht bewältigt werden können. Die großen und kleinen Gäste übernachten während der achttägigen Reise in gemütlichen Almen und Unterkünften mit speziellen Familienzimmern.Familienspaß in FreizeitparksSpaß und Action zwischendurch können Familien in Europa in zahlreichen Freizeitparks erleben. Im DERTOUR-Katalog "Freizeit- und Ferienparks", der Mitte Januar 2022 erscheint, finden sich auf 92 Seiten 30 Freizeitparks in fünf europäischen Ländern. In Deutschland gibt es neben dem beliebten Europa-Park in Rust mit seinen 15 Themenbereichen die dazugehörige Wasserwelt Rulantica. Hier können Kinder jeden Alters viele Attraktionen entdecken. So wurde mit dem Snorri Strand ein extra Bereich für jüngere Kinder angelegt. Im einzigen Diving Theatre der Welt heißt es für Kids ab zehn Jahren: VR-Taucherbrille und Schnorchel auf und abtauchen mit Snorri Snorkling VR für ein Unterwasser-Taucherlebnis. DERTOUR bietet attraktive Pakete inklusive Übernachtung, Frühstück und Eintritt für einen, zwei oder für drei Tage in den Europa-Park an.Neu im Programm ist Kernie's Familienpark im Wunderland Kalkar. Der direkt am Rhein gelegene Park bietet drei- bis zwölfjährigen Kindern All Inclusive-Spaß: Neben über 40 Attraktionen und Spielgeräten sind auch unbegrenzt Pommes, Softeis und Erfrischungsgetränke im Eintrittspreis inbegriffen. Im Kernie's Familienpark gibt es actionreiche Fahrten in bunten Teetassen, im Piratenschiff oder in der Achterbahn. Geschicklichkeit und Koordination ist an der großen Kletterwand gefragt. Im Disneyland® Paris in Frankreich gibt es im kommenden Jahr einen Grund, groß zu feiern: Der weltbekannte Freizeitpark wird im April 30 Jahre alt. Eines der neuen Highlights wird die Eröffnung des Avengers Campus im Walt Disney Studios® Park sein. Mit neuen, actiongeladenen Attraktionen, aufregenden Erlebnissen mit den Marvel-Superhelden, Themen-Restaurants mit kreativen Speisen und vielem mehr, werden die Besucher in diesem einzigartigen Themenbereich im Walt Disney Studios® Park Teil des Marvel-Universums. Mehr Informationen und Angebote rund um das Disneyland® Paris gibt es im gleichnamigen DERTOUR-Katalog, der im Dezember 2021 erscheint und von März 2022 bis März 2023 gültig ist.Familien-Badeurlaub in Europa mit top KinderermäßigungenAuch rund um das Mittelmeer haben DERTOUR und seine Schwestermarken das Portfolio für Familienferien erweitert. Auf den beliebten spanischen Inseln bieten DERTOUR, Jahn Reisen und ITS beispielsweise ein besonders umfangreiches Angebot für Reisende mit Kindern: In rund 300 Hotels übernachten Kinder im kommenden Sommer kostenfrei oder zu besonders guten Konditionen. In der kleinen Familienanlage Ciudad Laurel auf Mallorca zum Beispiel wohnen Kinder von zwei bis sechs Jahren mit einer All Inclusive-Verpflegung in der gesamten Saison kostenfrei, Kinder von acht bis zwölf Jahren zahlen nur die Hälfte. Das Hotel mit unterschiedlichen Apartmentgrößen liegt ruhig in einem weitläufigen Areal, zum Strand von Cala Millor ist es nicht weit. Auf Ibiza bietet sich das neue Calimera Balansat Resort mit seinen Apartments ideal für Familien an. Die kleine Anlage liegt unmittelbar an der Bucht von Puerto de San Miguel. Zwei Pools bieten Wasserspaß für die ganze Familie, ein kleiner Splashpool mit Wasserfall und Rutschen begeistert vor allem die Kinder. Auch hier profitieren Familien in allen Saisonzeiten von einer Kinderermäßigung von 100 Prozent für Kinder bis sieben Jahren. Wasser-Erlebnisse ohne Ende gibt es im Sur Menorca Hotel, Suites & Waterpark auf Menorca mit dem angeschlossenem "SPLASH Sur Menorca Waterpark", dem besten Wasserparks der Insel. Hier gibt es u.a. actionreiche Wasserrutschen, einen Slow River, ein Piratenschiff und einen Pool mit Schildkrötenrutsche für kleinere Wasserratten. Auch hier zahlen Kinder von zwei bis zwölf Jahren während der gesamten Sommersaison nur die Hälfte.Die abwechslungsreichen Inseln Griechenlands bieten zahlreiche Möglichkeiten für einen perfekten Familienurlaub. Das Angebot an Familienhotels ist in Griechenland bei den Veranstaltern DERTOUR, Jahn Reisen und ITS groß: 100 Objekte, die sich auf Familien eingestellt haben, haben sie zum Sommer in Griechenland im Programm. Darunter das neue Sentido Pelagos Suites & Spa auf der Insel Kos. Die moderne Anlage bietet große Familiensuiten, einen Spielplatz, einen Kinderclub und Kindermenus im Restaurant. Eine Poolanlage mit Splashpool sowie der lange Strand Lambi Beach garantieren Badevergnügen für Groß und Klein.In Italien ist die Adriaküste bei Familien besonders beliebt. Rund 100 Familienhotels haben DERTOUR, Jahn Reisen und ITS in dieser Region im Angebot. Das Imperial Aparthotel in Bibione zum Beispiel bietet einen Kinderclub und -animation, einen eigenen Pool für Kinder, ein Kinderbuffet, Babynahrung, einen Babysitter-Service und auf Wunsch ein Babybett im Zimmer. Durch ein abwechslungsreiches Sport-Angebot für Erwachsene und einen nahegelegenen Golfplatz ist das Hotel auf die Wünsche aller Familienmitglieder eingestellt. Ein ebenfalls sehr nachgefragtes Urlaubsziel bei Familien ist Kroatien. 20 Hotels mit Familienkonzepten sind im Sommerprogramm der DERTOUR-Veranstalter. Neu ist u.a. das Noemia Family Resort in Baska Voda. Die kleine, aber feine und moderne Anlage liegt nur 200 Meter von einem Sandstrand entfernt und bietet Hotelzimmer und Apartments mit Küche für bis zu vier Personen. Neben einem beheizten Pool mit Kinderbereich gibt es mit einer Playstation-Ecke, einer Tischtennisplatte und Darts auch Indoor-Aktivitäten für Teens.Neue Rundreisen für FamilienKinder und Erwachsene haben oftmals unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, wenn es um Urlaubserlebnisse geht. Dass alle gleichermaßen Spaß haben können, zeigen die neuen Familienrundreisen, die DERTOUR in das Sommerprogramm aufgenommen hat. "Auf den Spuren von Pinocchio" heißt beispielsweise die neue achttägige Autorundreise durch die Toskana, die sowohl im Italien-Katalog als auch im Familienkatalog zu finden ist. Italiens bekannteste Märchengestalt steht im Mittelpunkt dieser Reise. Die Route führt u.a. nach Florenz, dem Geburtsort des Autors Carlo Collodi. In dem Ort Collodi, in dem der Autor eine unbeschwerte Kindheit verbrachte und nach dem er sich benannt hat, steht der Besuch des Pinocchio-Parks auf dem Programm. Hier kann die ganze Familie die Geschichten über die Holzpuppe in freier Natur und durch Kunstwerke und Skulpturen erleben. Kinderfreundlich ist auch die Planung der Tour: Die Gäste müssen nicht jeden Tag die Unterkunft wechseln, sondern übernachten einmal vier Nächte und einmal drei Nächte an einem Ort. Auch im Baltikum gibt es als Familie viel zu entdecken: "Lettland und Estland mit den Kids erleben" heißt eine neue DERTOUR-Rundreise. Die Route der elftägigen Tour führt von Riga nach Tallin und beinhaltet viele Ausflugsideen, die Kindern Spaß machen. So können Wasser- und Erlebnisparks, Burgen und die familienfreundlichen Ostseestrände besucht werden. Aber auch Naturerlebnisse kommen nicht zu kurz: Im Gauja-Nationalpark in der Nähe von Sigulga können Bären, Luchse und Elche von einer Aussichtsplattform aus beobachtet werden. Alle Hotels der Rundreise verfügen über Familienzimmer oder Junior-Suiten.Sommerurlaub planen und flexibel umbuchen oder stornierenDie DERTOUR-Veranstalter bieten ihren Gästen weiterhin mit zubuchbaren, flexiblen Storno-Optionen größtmögliche Flexibilität und Sicherheit für ihre Reisen.Zum Einheitspreis von 59 Euro pro Buchung können Urlauber mit dem Flexpaket Flugpauschalreisen, Hotels weltweit und Rundreisen bei den Veranstaltern DERTOUR, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei stornieren oder umbuchen. Zudem ermöglichen Flexraten für viele Hotelbuchungen mit Eigenanreise in Deutschland und Europa eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis fünf Tage vor Anreise. Beide Regelungen gelten bis auf weiteres für Neubuchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2022.Preisbeispiele:Österreich, Tirol, Ried im Oberinntal, Mozart Vital (gehobene Mittelklasse),7 Nächte im Doppelzimmer mit Zustellbetten, Vollpension, inkl. Tiroler Oberland Basic Card und 1 Eintritt in Swarovski Kristallwelten pro Zimmer, z.B. 04.06.-11.06.22, ab 1.629 EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 5 Jahre (bei Buchung bis 30.04.22). (DERTOUR "Familienurlaub" 2022)Schweiz, Zentralschweiz, Morschach, Swiss Holiday Park (gehobene Mittelklasse), 7 Nächte im Familienzimmer, Frühstück, Eintritt ins Erlebnisbad, in die Saunalandschaft und ins Fitnesscenter, Toms Happy Club (für Kinder ab 6 Monaten), Kinder-Buffet, Essen und Trinken für alle Kinder bis 15 Jahre inklusive, z.B. 01.05.-08.05.22, ab 2.635 EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 6 Jahre. (DERTOUR "Familienurlaub" 2022)Österreich, Salzkammergut, 8-tägige Wandertour "Salzkammergut Almwandern für Familien" ab/bis Wolfgangsee, 7 Nächte im Familienzimmer, Frühstück, Gepäckbeförderung, 1 Kasnockn-Essen bei Almübernachtung, 1 österreichische Mehlspeise auf der Alm, 1 Seilbahnfahrt, 1 Salzkammergut Erlebnis-Card, z.B. 03.06.-10.06.22, ab 1.669 EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre. (DERTOUR "Familienurlaub" 2022)Deutschland, Kalkar, Kernie's Familienpark, All-In-Light-Arrangement: 1 Übernachtung im Vierbettzimmer in Kernie's Hotel (Mittelklasse), Halbpension, Kaffee und Kuchen, Softgetränke, Bier, Wein, Kernie's Kneipenstraße inkl. Entertainment, Sport- und Spielaktivitäten, Eintritt in Kernie's Familienpark, z.B. am 10.04.22, ab 279 EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder (3-12 Jahre). (DERTOUR "Freizeit- und Ferienparks" 2022)Spanien, Mallorca, Cala Millor, Familienanlage "Ciudad Laurel" (Mittelklasse),1 Woche im Apartment, All inclusive, Flug ab/bis Köln, z.B. am 03.05.22, ab 1.149EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder (2-6 Jahre, 1 Kind frei). (ITS "Balearen Spanisches Festland Algarve" Sommer 2022)Spanien, Ibiza, Puerto de San Miguel, "Calimera Balansat Resort" (gehobene Mittelklasse), 1 Woche im Apartment, Halbpension +, Flug ab/bis Köln, z.B. am 11.05.22, ab 1.509 EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder (2-7 Jahre). (ITS "Balearen Spanisches Festland Algarve" Sommer 2022)Kroatien, Baska Voda, Noemia Family Resort (gehobene Mittelklasse), 1 Woche im Apartment, z.B. 30.04.-07.05.22, ab 699 EUR pro Wohneinheit für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre. (DERTOUR "Kroatien Montenegro Albanien Slowenien Malta" Sommer 2022)Griechenland, Kos, Sentido Pelagos Suites Hotel & Spa (First Class),1 Woche in der Superior Suite, All inclusive, Flug ab/bis Köln, z.B. am 12.05.22, ab 2.339 EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre. (DERTOUR "Griechenland Zypern" Sommer 2022)Lettland/Estland, 12-tägige Familienrundreise "Lettland und Estland mit den Kids erleben" ab Riga/bis Tallinn, 11 Nächte im Familienzimmer, Frühstück, z.B. am 01.05.22, ab 1.619 EUR für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre. Flug ab Frankfurt ab 1.109 EUR pro Familie. (DERTOUR "Nordeuropa Baltikum Russland Mittelasien" 2022)HintergrundZur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111415/5081558