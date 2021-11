Köln/Frankfurt (ots) -Die DER Touristik geht den nächsten Schritt in ihrer Leitmarken-Strategie: Zum Jahreswechsel löst DERTOUR Reisebüro die bisherige Marke DER Deutsches Reisebüro ab."Die Fortführung unserer Reisebüros unter dem Namen DERTOUR ist der logische nächste Schritt für eine einheitliche Markenpräsentation an allen Kontaktpunkten, hin zu einer integrierten Touristikmarke", betont Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe. Die Reisebürokette profitiert dabei von der Bekanntheit und der positiven Wahrnehmung der Marke DERTOUR. "Starke Marken schaffen Vertrauen", ist Burmester überzeugt. "Durch gemeinsame Kampagnen und gemeinsames Marketing können wir Synergien optimal nutzen und den Kunden so eine wichtige Orientierungshilfe bieten."Unter der Leitmarke DERTOUR werden alle Wertschöpfungsebenen der DER Touristik unter einem Dach gebündelt - von der Beratungskompetenz und Servicequalität der eigenen Reisebüros über die Veranstaltermarken und Zielgebietsagenturen bis hin zu den eigenen Hotels. "Unsere neue Marke signalisiert nach außen, dass wir als Teil dieses Verbundes noch stärker sind - was unseren Kunden noch mehr Sicherheit gibt", so DERTOUR Reisebüro-Geschäftsführer Andreas Heimann weiter.Seit Mitte November läuft die Umstellung der deutschlandweit über 400 Filialen, die voraussichtlich Ende Januar 2022 abgeschlossen sein wird. Die Büros bekommen unter anderem neue Fenster- und Fassadengestaltungen, Plakate, Werbemittel sowie neue Geschäftsdrucksachen. Offizieller Umstellungstermin ist der 01.01.2022. Online sind die Büros künftig unter www.dertour-reisebüro.de (http://www.xn--dertour-reisebro-wzb.de) zu finden.An den Servicestandards, der Beratungsqualität und der Angebotsvielfalt ändert sich nichts: Die DERTOUR Reisebüros bleiben Vollsortimenter und stellen Kunden weiterhin neutral aus allen über 100 bisher angebotenen Marken das passende Reiseangebot zusammen. Durch Kooperationen und Partnerschaften mit Spezialisten wie beispielweise Aldiana, AIDA Cruises, A-ROSA Flusskreuzfahrten, Chamäleon und ASI Reisen, hat DERTOUR in den letzten Monaten weiße Flecken im Sortiment geschlossen und damit das umfangreiche Sortiment weiter abgerundet. Die rund 1.800 Reiseexperten der DERTOUR Reisebüros bleiben auch unter neuem Namen fester Ansprechpartner ihrer Kunden an ihrem gewohnten Standort.HintergrundMit mehr als 400 Reisebüros sind die DERTOUR Reisebüros flächendeckend in ganz Deutschland vertreten. Ihre rund 1.800 Reiseexperten beraten Kunden persönlich im DERTOUR Reisebüro, telefonisch, im Chat sowie per Videocall und Email. Online beraten sie Kunden auf www.reise-spezialisten.com, wo der auf den jeweiligen Reisewunsch spezialisierte Reiseexperte ausgewählt werden kann. Online-Buchungen sind auf dem Portal www.dertour-reisebüro.de (http://www.xn--dertour-reisebro-wzb.de) möglich. Das Angebot der DERTOUR Reisebüros reicht von klassischen Pauschal- und Bausteinreisen der großen Reiseveranstalter über individuell ausgearbeitete Urlaubsreisen bis hin zu Schiffs- und Flugtickets sowie Eintrittskarten und Reiseversicherungen. Die DERTOUR Reisebüros gehören zum Reisebürovertrieb der DER Touristik Group. Weitere Informationen unter www.dertour-reisebüro.de (http://www.xn--dertour-reisebro-wzb.de).Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, DTPS, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111415/5081555